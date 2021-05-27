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Избивали ножками от табуретки и душили: двое мужчин жестоко убили пенсионера на востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Избивали ножками от табуретки и душили: двое мужчин жестоко убили пенсионера на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении двух мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве пенсионера на востоке Москвы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Убийство произошло в прошлом году 20 марта. Злоумышленники пришли к 64-летнему пенсионеру и, представившись сотрудниками коммунальных служб, заявили о необходимости проверки газового оборудования в его квартире. Ничего не подозревающий москвич пустил мужчин. Один из них принялся отвлекать пожилого мужчину, а другой в этот момент искал в доме деньги. Обнаружив кошелек, мужчина попытался его украсть, однако хозяин квартиры заметил это. В этот момент преступники решили убить пенсионера. Они избили его ножками от табуретки, после чего связали ему руки.

— Затем они подвели потерпевшего к открытой газовой конфорке на кухне и, удерживая, заставляли дышать. Однако, не добившись желаемого результата, обвиняемые перетащили потерпевшего в комнату, где надели на его голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом, — написала пресс-служба.

После совершения убийства преступники похитили из квартиры 190 тысяч рублей и скрылись. Вскоре они были задержаны. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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