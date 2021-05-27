ФСБ России пресекла два теракта на Ставрополье
На территории Ставропольского края сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли два террористических акта. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ в четверг, 27 мая.
— В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ*, — отметили в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что первым задержанным оказался житель Ставрополья, который присягнул на верность лидеру ИГ*. Предварительно, мужчина замышлял теракт на объектах транспортной инфраструктуры. При обыске у него нашли «средства террора».
Второй задержанный — прибывший в Ставрополь из Средней Азии для подготовки теракта. При обыске у него обнаружили взрывчатку и компоненты самодельной бомбы.
Возбуждены уголовные дело о подготовке к терактам, добавили в ФСБ.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.
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