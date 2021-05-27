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ФСБ России пресекла два теракта на Ставрополье
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ России пресекла два теракта на Ставрополье

Виктория Родимкина

Происшествия

На территории Ставропольского края сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли два террористических акта. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ в четверг, 27 мая.

— В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ*, — отметили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что первым задержанным оказался житель Ставрополья, который присягнул на верность лидеру ИГ*. Предварительно, мужчина замышлял теракт на объектах транспортной инфраструктуры. При обыске у него нашли «средства террора».

Второй задержанный — прибывший в Ставрополь из Средней Азии для подготовки теракта. При обыске у него обнаружили взрывчатку и компоненты самодельной бомбы.

Возбуждены уголовные дело о подготовке к терактам, добавили в ФСБ.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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Ставропольский крайФСБ Россиипредотвратили теракт
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