Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 19 миллионов рублей. Всего с учетом предыдущих штрафов компании нужно будет выплатить 27,9 миллиона рублей. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной еще в шести случаях административных правонарушений, связанных с неудалением запрещенных постов. По первому протоколу суд назначил штраф Twitter в размере 3 миллионов рублей, по второму — 4 миллиона рублей, по третьему — 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, суд взыскал с компании 3 миллиона рублей, 1,5 миллиона и 5 миллионов рублей по аналогичным протоколам. В общей сложности Таганский районный суд 27 мая оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей.

Напомним, в марте 2021 года Роскомнадзор ввел санкции в отношении Twitter — скорость работы социальной сети в России начали ограничивать. Кроме того, ведомство предупредило представителей Twitter о возможности полной блокировки в случае неисполнения требований российского законодательства.

17 мая Роскомнадзор положительно оценил усилия Twitter по выполнению законодательства Российской Федерации. В настоящее время Twitter удалил более 91 процента запрещенной информации.

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