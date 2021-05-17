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Роскомнадзор частично снял замедление трафика Twitter
Фото: Pexels

Роскомнадзор частично снял замедление трафика Twitter

Кирилл Николаев

Технологии

Роскомнадзор частично снял замедление трафика социальной сети Twitter. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что руководство соцсети направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом. Администрация Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещенных сведений. Более того, руководство соцсети выказало готовность и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога с Роскомнадзором.

Роскомнадзор положительно оценивает усилия Twitter по выполнению законодательства Российской Федерации. В настоящее время Twitter удалил более 91 процента запрещенной информации.

Напомним, в конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая.

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