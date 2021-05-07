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Twitter разрешил пользователям отправлять и получать «чаевые»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Twitter разрешил пользователям отправлять и получать «чаевые»

Полина Долганова

Общество

Социальная сеть Twitter разрешила ряду пользователей получать и отправлять «чаевые». Об этом рассказала менеджер компании по продукции Эстер Кроуфорд в своем блоге.

— Мы хотим, чтобы ваша взаимная поддержка помимо лайков, ретвитов и фолловеров стала проще. Сегодня мы представляем Tip Jar («Банку для чаевых») — новый способ получать и отправлять «чаевые», — написала Кроуфорд.

Отмечается, что теперь некоторые пользователи Twitter смогут привязывать к своим страницам список сервисов, с помощью которых им можно перевести деньги.

На сегодняшний день данная услуга доступна для ограниченной группы лиц, которые являются представителями творческих профессий, журналистами, экспертами и некоммерческими организациями. Кроуфорд пообещала, что этот круг в скором времени будет расширяться, пишет РИА Новости.

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