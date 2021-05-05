Столичный суд зарегистрировал 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Суд зарегистрировал 15 новых протоколов о систематическом отказе от удаления противоправной информации в отношении компаний Google, Facebook и Twitter. Об этом рассказали в Судебном участке района Таганский в Москве.

Компаниям грозит штраф в размере четырех миллионов рублей по каждому из протоколов, добавили в суде.

Уточняется, что дата рассмотрения протоколов в настоящее время неизвестна, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Роскомнадзор ввел санкции в отношении Twitter: скорость работы социальной сети в России начали ограничивать. Кроме того, ведомство предупредило представителей Twitter о возможности полной блокировки в случае неисполнения требований российского законодательства. Позднее Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая.

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