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Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru

Анастасия Волоснова

Город

Портал mos.ru преодолел рубеж в два миллиарда электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 5 мая.

Глава города напомнил, что портал создали в 2011 году для оформления разрешения на работу такси, после чего власти стали развивать формат электронных услуг.

Мэр отметил, что электронные услуги должны быть доступными и удобными, чтобы возможность пользоваться онлайн-сервисами была у всех москвичей. По словам Сергея Собянина, портал mos.ru должен стать основным каналом взаимодействия властей с горожанами, а большую часть услуг необходимо переводить в электронный вид на 100 процентов.

Глава города уточнил, что чаще всего москвичи пользуются таким сервисом, как электронный дневник, а также смотрят на портале показания счетчиков и проверяют наличие штрафов. Мэр напомнил, что на mos.ru также есть благотворительные сервисы и социальные проекты.

По словам мэра, в ближайшее время на портале начнут развивать суперсервисы и проактивный подход.

— Например, при рождении ребенка предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах, — написал Сергей Собянин.

Он добавил, что электронные услуги экономят не менее двух дней человека в год, которые ранее уходили на поездки в центры госуслуг.

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