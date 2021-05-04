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Северный речной вокзал получил награду международного конкурса A'Design Awards
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Северный речной вокзал получил награду международного конкурса A'Design Awards

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северный речной вокзал получил бронзовую награду международного конкурса дизайна A'Design Awards (Италия) в номинации «Градостроительство и городской дизайн». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 мая.

— Это международный конкурс, который уже 12 лет проводится под патронажем Департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что проекты в 104 различных дисциплинах оценивает независимое жюри.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал.

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Северный речной вокзалдепартамент транспорта столицымеждународная премия
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