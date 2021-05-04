Северный речной вокзал получил награду международного конкурса A'Design Awards

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северный речной вокзал получил бронзовую награду международного конкурса дизайна A'Design Awards (Италия) в номинации «Градостроительство и городской дизайн». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 мая.

— Это международный конкурс, который уже 12 лет проводится под патронажем Департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что проекты в 104 различных дисциплинах оценивает независимое жюри.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал.

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