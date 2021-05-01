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Две тысячи пассажиров отправились в круизное путешествие с Северного речного вокзала
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Две тысячи пассажиров отправились в круизное путешествие с Северного речного вокзала

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В Москве уже девять круизных лайнеров отплыли с Северного речного вокзала. Об этом в субботу, 1 мая, написал Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В путешествия отправились теплоходы «Родная Русь», «Президент», «Княжна Виктория» и другие, на палубе отплывших кораблей было 2000 пассажиров. Из столичного речного вокзала можно отправится в Казань, Углич, Тверь и многие другие города.

— Приезжайте на Северный речной вокзал — и путешествовать, и просто гулять на выходных. Приключения начинаются у Порта пяти морей, — написано в сообщении канала.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

Билеты на речной круиз можно приобрести на сайтах туроператоров.

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Северный речной вокзалпутешествиекорабли
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