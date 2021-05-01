Фасад исторического дома реконструируют в центре Москвы

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Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек, 4 Карта всех событий

Фасад исторического здания в центре столицы отремонтируют по региональной программе капитального ремонта. Речь идет о доме, который в 1929–1930-х годах построили для кооперативного жилищного товарищества «Научные работники», сообщает официальный портал мэра Москвы.

Пятиэтажная постройка находится по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 4. Это объект культурного наследия. До 50-х годов здесь жили выдающиеся представители научного сообщества.

Уточняется, что в программу капремонта попали свыше 350 домов-памятников.

Ранее сообщалось, что фасад старинного здания отремонтируют в Басманном районе Москвы.

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