Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий, — отметил Петр Бирюков.

Заммэра рассказал, что 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников высадили в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях школ, больниц и других социальных учреждений.

Больше всего новых деревьев (500) появилось в Южном административном округе. Их высадили в парках «Братеевская пойма» и 30-летия Победы, скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах.

— Максимальное число кустарников высадили в Северо-Восточном административном округе, — подчеркнул Петр Бирюков. — Более 7,3 тысячи новых саженцев появилось на территории Ростокинского акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках и во дворах.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам городского озеленения, в этой сфере на протяжении многих лет реализуются и специальные проекты. Например, «Миллион деревьев» и «Наше дерево».

— Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период, — отметил Петр Бирюков. — Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы.

Читайте также: Почти 20 зеленых зон появятся на магистралях Москвы в 2021 году