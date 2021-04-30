Почти 20 зеленых зон появятся на магистралях Москвы в 2021 году

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

На магистралях города осенью этого года появятся 17 зеленых зон с деревьями. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 30 апреля.

— Конечно, иногда фруктовые деревья убирают, но некоторые из них доживают свой период, и потому мы убираем их, а вместо них высаживаем новые сады, парки и скверы. И вот в этом году мы 17 таких оазисов на наших магистралях в осенний период обязательно сделаем, высадим крупномерные деревья, чтобы в последующие годы они росли и приносили свою красоту, — рассказал заммэра в эфире телеканала РБК.

Ранее сообщалось о том, что коммунальщики Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках.

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