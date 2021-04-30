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Москва стала лидером по уровню собираемости платежей за ЖКХ в России
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Москва стала лидером по уровню собираемости платежей за ЖКХ в России

Иван Юминов

Город

Уровень собираемости оплаты за коммунальные услуги (ЖКХ) в столице составляет около 98 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 30 апреля.

— Количество просроченных долгов у нас сокращается. Уровень собираемости сегодня оставляет примерно 98 процентов — это самый высокий показатель по стране, — рассказал заммэра.

Кроме того, с 2016 года в Москве реконструировали и отстроили заново около 360 километров подземной ливневой канализации, заявил Петр Бирюков в эфире телеканала РБК.

Ранее сообщалось о том, что месячник весеннего благоустройства завершился в Москве.

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Петр Бирюковплата ЖКХМосква
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