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Коммунальщики Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коммунальщики Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках

Юлия Павлушова

Город

Городские службы с 30 апреля по 10 мая будут работать в столице в усиленном режиме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц предприятий комплекса городского хозяйства, оперативного и ремонтного персонала. В частности, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы к любым внештатным ситуациям.

— В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, — подчеркнул Петр Бирюков.

Он добавил, что в праздники будет усилен контроль за соблюдением мер противопожарной и антитеррористической безопасности, за работой электросетевых объектов.

Ранее стало известно, как будут работать городские учреждения Москвы в майские праздники.

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Петр Бирюковкоммунальщикимайские праздники
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