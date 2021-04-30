Стало известно, как будут работать городские учреждения Москвы на майских праздниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

График работы городских организаций и социальных учреждений столицы поменяется в предпраздничные дни и на майских праздниках. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Офисы «Мои документы» будут закрыты 1 и 9 мая, а в остальное время работают по обычному графику.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, а также архивно-информационный отдел 30 апреля открыты до 17 часов. С 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая у ЗАГСов выходные. Сокращенный день также назначен на 8 мая. В период с 4 по 7 мая услуги, которые нужны заявителям в срочном порядке, специалисты окажут в дежурном режиме.

Центры социального обслуживания будут закрыты с 1 по 10 мая. Однако в экстренных случаях соцработники доставят продукты и лекарства горожанам старше 65 лет, которые заболели коронавирусом.

Отделы трудоустройства центров занятости, флагманские центры и контакт-центр не работают с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Специалисты центров социальной помощи семье и детям в период с 1 по 10 мая не работают. Но они будут оказывать экстренную поддержку своим подопечным.

Вакцинация от коронавируса на майских продолжится в обычном режиме. Прививку можно будет сделать без каких-либо ограничений в местах работы выездных бригад. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Также 23 ветеринарные клиники столицы не изменят график работы. Закроются 1 и 9 мая Станция по борьбе с болезнями ЮВАО, Рублевская ветеринарная клиника и ветеринарный участок «Северный».

Водителям Москвы напомнили, что дорожные знаки «Остановка и стоянка запрещена», дополненные табличкой «Рабочие дни», не будут действовать с 4 по 7 мая, которые объявлены выходными.

Ранее москвичам рассказали, во сколько лучше выезжать за город в пятницу.

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