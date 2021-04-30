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Москвичам рассказали, во сколько лучше выезжать за город в пятницу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, во сколько лучше выезжать за город в пятницу

Марина Найденкова

Общество

Движение из Москвы в Подмосковье будет особенно затруднено в эту пятницу, 30 апреля, из-за грядущих майских праздников. Выезжать в область лучше после девяти часов вечера. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

— В пятницу час пик традиционно начинается рано — около 15 часов — и продлится до 20:30–21:00. Водителям рекомендуется сдвинуть поездку за город на внепиковые часы. С 15 часов до окончания вечернего разъезда лучше пользоваться городским транспортом, велосипедами и средствами индивидуальной мобильности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту пятницу загруженность дорог, особенно при движении в область, будет выше, чем в среднестатистический конец рабочей недели.

Больше всего в час пик будет затруднено движение на вылетных магистралях: на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Волгоградском и Рязанском проспектах, на Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.

— Кроме того, в пиковые часы будет сложно проехать по центру города, Садовому кольцу и ТТК, — добавили в ЦОДД.

Также там напомнили, что в Москве идут репетиции парада Победы с участием военной техники. Поэтому на западе и в центре города ограничивают движение.

— Просим учитывать это при планировании маршрутов. Подробные схемы перекрытий размещены на Едином транспортном портале, — заключили в ЦОДД.

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