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В ЦОДД рассказали, кто чаще всего попадает в ДТП с автомобилями каршеринга
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ЦОДД рассказали, кто чаще всего попадает в ДТП с автомобилями каршеринга

Илья Ашуров

Город

Почти 90 процентов водителей каршеринга, пострадавших в ДТП, — мужчины. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил первый заместитель руководителя ГКУ «ЦОДД Москвы» по контролю за движением транспорта и оказанием государственных услуг Ансар Арифуллин.

По его словам, в системе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зарегистрировано почти 25 тысяч автомобилей. На основании получаемых по ним данных удалось создать портрет участника дорожных происшествий.

— Благодаря тем данным, которые мы получаем, мы сделали некий портрет участника ДТП — водителя каршеринга с пострадавшими. По нашей статистике, 89 процентов — это мужчины, 11 процентов — женщины, львиная доля из этого — граждане РФ, данные о которых есть во всех системах, — приводит слова Арифуллина агентство городских новостей Москва.

Также добавляется, что почти половина ДТП совершается людьми в возрасте от 18 до 30 лет с опытом вождения менее пяти лет.

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