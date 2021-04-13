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Власти столицы планируют запустить «народный каршеринг»
GEN_9637.JPG / Фото: Игорь Генералов/Вечерняя Москва

Власти столицы планируют запустить «народный каршеринг»

Илья Ашуров

Город

В Москве планируют запустить «народный каршеринг», сервис позволит жителям столицы сдавать свои автомобили в краткосрочную аренду другим физлицам. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил руководитель проектов столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Магомед Колгаев.

По его словам, для реализации проекта планируется интегрировать сервисы каршеринга с приложением «Московский транспорт». Также Колгаев привел данные, согласно которым в столице насчитывается около одного миллиона пользователей каршеринга. А столичный автопарк каршеринга насчитывает порядка 25-ти тысяч машин. По этому показателю Москва занимает лидирующие позиции среди городов мира.

— Благодаря автомобилям каршеринга, по нашим подсчетам, в город не въезжает в среднем около 140 тысяч автомобилей ежедневно. Люди предпочитают не приобретать личный транспорт, либо отказаться от его использования, — приводит слова Колгаева Интерфакс.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые три месяца 2021 года жители столицы приобрели 327 мест в паркингах. Это превышает прошлогодний показатель почти в 2,5 раза.

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