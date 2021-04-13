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Москва опередила по инвестиционной привлекательности Сан-Франциско и Монреаль
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва опередила по инвестиционной привлекательности Сан-Франциско и Монреаль

Виктория Родимкина

Город

Иностранные инвесторы не перестали интересоваться московскими проектами, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 13 апреля.

По его словам, по итогам 2020 года столица впервые с 2014 года вошла в топ самых привлекательных городов для инвесторов. Тогда Москва занимала 25 строчку рейтинга, теперь она поднялась на 22-е место.

— По итогам 2020 года (Москва — прим. «ВМ») поднялась на три позиции, выйдя на 22-е место и опередив Сан-Франциско, Монреаль и Вильнюс, — сказал Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в столице продолжают свою работу такие крупные турецкие компании, как «Энка» и «Ант Япи». Заммэра добавил, что у столицы есть ряд проектов с европейскими инвесторами, а московский рынок недвижимости представляет интерес для китайских компаний, сообщает Интерфакс.

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экономиказарубежные инвесторыАндрей Бочкарев
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