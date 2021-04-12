Инвестиционный портал Москвы посетили более 13 миллионов раз

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Предприниматели посетили инвестиционный портал Москвы для оперативного взаимодействия с бизнесом уже более 13 миллионов раз. Об этом 12 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, ресурс является одним из самых популярных для бизнеса. Его пользователям доступно 30 онлайн-сервисов. С момента создания услугами портала воспользовались 330 тысяч раз, а с начала 2021 года — 34 тысячи раз.

— На инвестпортале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на сайт заходят до 8,5 тысячи пользователей, — добавил заммэра.

С помощью ресурса предприниматели могут воспользоваться поддержкой в режиме онлайн. Город предоставляет крупным и начинающим компаниям различные льготы, субсидии, займы по сниженным ставкам и многое другое. Большинство этих мер поддержки стали доступны онлайн в 2020 году.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в прошлом году функционал сайта пополнился 14 новыми инструментами. Кроме того, недавно была обновлена инвестиционная карта города, которая помогает оперативно найти столичные объекты необходимого назначения: можно подобрать площадку для бизнеса и узнать информацию об инвестпроектах Москвы.

Также в начале этого года на портале появился новый раздел по поддержке столичной промышленности. С помощью него производители могут подобрать площадки для размещения предприятий и получить консультацию о доступных мерах поддержки. На сайте также можно найти около шести тысяч объектов, которые сдаются в аренду или выставлены на продажу.

Директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева рассказала, что инвестпортал является важной частью цифровой системы взаимодействия Москвы и бизнеса. Сайт был удостоен национальной ИТ-премии «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее ИТ-решение для развития экономики», а также получил специальный приз конкурса интернет-проектов Рунета «Золотой сайт» в номинации «Сайт поддержки бизнеса и инвестиций».

Развитие Инвестиционного портала Москвы осуществляется совместно с московским департаментом информационных технологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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