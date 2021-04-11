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Девятнадцать школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по информатике
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Девятнадцать школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по информатике

Анастасия Волоснова

Город

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике победили 19 школьников из Москвы, еще 67 столичных подростков стали призерами. С результатами можно ознакомиться на сайте олимпиады.

Интеллектуальное состязание проходило в Москве с 6 по 11 апреля. В олимпиаде принимали участия более 380 школьников 9–11-х классов из всех регионов России.

Уточняется, что в столице ведутся образовательные программы, развивающие таланты школьников в сфере IT. Юные москвичи участвуют в проекте «Математическая вертикаль», «ИT-класс в московской школе» и занимаются на платформе «Информатикс», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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