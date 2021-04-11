Девятнадцать школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по информатике

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике победили 19 школьников из Москвы, еще 67 столичных подростков стали призерами. С результатами можно ознакомиться на сайте олимпиады.

Интеллектуальное состязание проходило в Москве с 6 по 11 апреля. В олимпиаде принимали участия более 380 школьников 9–11-х классов из всех регионов России.

Уточняется, что в столице ведутся образовательные программы, развивающие таланты школьников в сфере IT. Юные москвичи участвуют в проекте «Математическая вертикаль», «ИT-класс в московской школе» и занимаются на платформе «Информатикс», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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