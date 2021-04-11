Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка о покорении космоса пройдет в Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Выставка о покорении космоса пройдет в Музее Победы

Татьяна Плотникова

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы на выставку, посвященную покорению космоса. Она пройдет в воскресенье, 11 апреля.

Экспозиция «Покорение космоса – Победа страны» представлена московской школой № 504 и калужским лицеем № 9 в рамках программы «Школьный музей Победы». Посетителям покажут более 60 экспонатов, рассказывающих о покорении космоса.

Московский школьный музей «Из истории освоения космоса» представит личные вещи космонавтов, коллекции значков и марок, газеты, посвященные героям-космонавтам, наборы питания. Среди уникальных экспонатов – эмблема школы № 504, которая побывала в 2015 году в космосе на борту Международной космической станции.

Также гостям выставки покажут фотографии, сделанные на борту МКС, скафандр космонавта, шинель, папаху и личный парашют полковника Военно-воздушных сил России, космонавта-испытателя Татьяны Дмитриевны Кузнецовой.

Калужский лицей № 9 продемонстрирует личные вещи основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, сочинение по физике его ученицы с пометками ученого, реквизит к фильму «Взлет», рассказывающему о судьбе основоположника теоретической космонавтики.

Ранее медиаплатформа #Москвастобой пригласила на онлайн-экскурсию, посвященную Дню космонавтики.

Читайте также: Покрас Лампас распишет фасад школы в Королеве ко Дню космонавтики

музей ПобедыМосквавыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в