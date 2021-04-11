Выставка о покорении космоса пройдет в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы на выставку, посвященную покорению космоса. Она пройдет в воскресенье, 11 апреля.

Экспозиция «Покорение космоса – Победа страны» представлена московской школой № 504 и калужским лицеем № 9 в рамках программы «Школьный музей Победы». Посетителям покажут более 60 экспонатов, рассказывающих о покорении космоса.

Московский школьный музей «Из истории освоения космоса» представит личные вещи космонавтов, коллекции значков и марок, газеты, посвященные героям-космонавтам, наборы питания. Среди уникальных экспонатов – эмблема школы № 504, которая побывала в 2015 году в космосе на борту Международной космической станции.

Также гостям выставки покажут фотографии, сделанные на борту МКС, скафандр космонавта, шинель, папаху и личный парашют полковника Военно-воздушных сил России, космонавта-испытателя Татьяны Дмитриевны Кузнецовой.

Калужский лицей № 9 продемонстрирует личные вещи основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, сочинение по физике его ученицы с пометками ученого, реквизит к фильму «Взлет», рассказывающему о судьбе основоположника теоретической космонавтики.

Ранее медиаплатформа #Москвастобой пригласила на онлайн-экскурсию, посвященную Дню космонавтики.

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