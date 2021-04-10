Покрас Лампас распишет фасад школы в Королеве ко Дню космонавтики

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Художник Покрас Лампас вместе с королевским граффитчиком Шоном (Александр Назаретский) распишут фасад детской школы искусств в Королеве ко Дню космонавтики. Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

— Мне кажется, это очень символичное место, учитывая, что здесь очень многое связано с культурой, искусством, образованием. Мне кажется, что мы как художники можем стать неким ориентиром для передачи ценностей, — рассказал Покрас Лампас.

Работа, как отмечается, будет связана не только с полетом Гагарина, но и с людьми, которые работали над тем, чтобы это стало возможным. На фасаде будут отражены советские тексты и плакаты того времени. Ожидается, что свою работу они смогут создать в течение недели.

На черном фоне будет изображен персонаж с плаката, а шрифты будут проваливаться в глубину космоса, отметил Шон. Начнет работу Лампас, а продолжит ее коллега художника.

Городская администрация, по их словам, оказала максимальную поддержку этому проекту, несмотря на сжатые сроки, приводит слова художников телеканал 360.

Ранее сообщалось, что карты «Тройка» в уникальном дизайне выпустили к 60-летию полета Гагарина в космос.

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