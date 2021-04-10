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Парк покорителей космоса появился на месте приземления Гагарина в Саратовской области
Фото: Telegram / Вячеслав Володин

Парк покорителей космоса появился на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Иван Юминов

Общество

На месте приземления космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области открылся парк. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в субботу, 10 апреля.

— На месте приземления первого космонавта планеты — в 16 км от Энгельса — открылся Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие, — сообщил он.

Парк создавался при поддержке президента Владимира Путина, уточнил политик в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что карты «Тройка» в уникальном дизайне выпустили к 60-летию полета Гагарина в космос.

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паркиЮрий ГагаринВячеслав Володин
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