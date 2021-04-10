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Минобороны опубликовало уникальные материалы о первых космонавтах
Фото: roscosmos.ru

Минобороны опубликовало уникальные материалы о первых космонавтах

Виктория Родимкина

Общество

Министерство обороны РФ к 60-летию первого полета человека в космос запустило на своем интернет-портале мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса», в рамках которого опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

— В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос, — космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других, — говорится в сообщении.

Проект раскроет содержание документов из фонда Центрального архива Минобороны о космонавтах и руководителях отечественной космической программы. Так, среди материалов представлены документы о руководителе подготовки первых космонавтов, участнике спасения челюскинцев и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации и других.

В частности, пользователи смогут увидеть удостоверение Юрия Гагарина, его первое полетное задание, служебные характеристики, фотографии, зачетную книжку и другое.

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космическая отрасльМинобороны РФЮрий Гагарин
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