Фотографию Гагарина покажут на медиафасаде Останкинской башни

Фото: roscosmos.ru

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На медиафасадах Останкинской башни в Москве 12 апреля покажут открытку-поздравление с Днем космонавтики. На них будут транслировать мультипликационный старт ракеты, а также покажут фотографию Юрия Гагарина с его знаменитой улыбкой, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

Праздничную подсветку включат и телебашни РТРС в регионах. Речь идет об объектах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Мурманске, Воронеже, Челябинске, Костроме, Пензе, Туле, Ростове-на-Дону и других городах, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Российский пилотируемый космический корабль «Ю. А. Гагарин», или «Союз МС-18», причалил к Международной космической станции (МКС).

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