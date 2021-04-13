Более 300 парковочных мест приобрели москвичи у города за первый квартал 2021 года

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За первые три месяца 2021 года жители столицы приобрели 327 мест в паркингах. Это превышает прошлогодний показатель почти в 2,5 раза. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в первом квартале этого года на один выставленный городом лот машино-места приходилось более семи заявок на покупку. Причем в торгах приняли участие около 2,4 тысячи москвичей.

— Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов. В этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей, — рассказал заммэра.

Добавляется, что средняя цена за квадратный метр в ходе аукционов составила 46 тысяч рублей, а по итогам торгов через публичное предложение — 39,6 тысячи рублей.

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