Тренинги для развития soft skills проведут в столичном центре «Моя карьера» в мае

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Специалисты центра «Моя карьера» проведут майские тренинги для развития soft skills. Об этом рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Щвец.

Всего за месяц планируется провести 197 занятий. Москвичам расскажут, как управлять своими эмоциями, правильно распределять время и убеждать собеседников во время переговоров. Уточняется, что все мероприятия будут бесплатными, но для участия необходимо пройти регистрацию.

— Сегодня соискателю для того, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда и построить успешную карьеру, мало обладать только профессиональными навыками. Очень важно все время обучаться и развивать в себе гибкие навыки. Они помогают оставаться эффективным и продуктивным специалистом. Наличие у кандидата soft skills повышает вероятность его трудоустройства на 30 процентов, — пояснила Ирина Щвец.

По ее словам, на каждом трехчасовом занятии будет блок лекций, после которого начнется обсуждение полученной информации, а затем — индивидуальная работа с экспертом. В каждой группе будут состоять от 20 до 40 человек.

В частности, 11 мая пройдут тренинги «Глубинные коммуникации для жизни и работы» и «Как концентрировать внимание на приоритетах», 17 мая эксперты проведут занятие «Эмоциональный интеллект. Мои эмоции», а 20 — «Эмоциональный интеллект. Эмоции других».

Жители столицы также смогут попасть на тренинги по стресс-менеджменту и самомотивации. Всем участникам занятий расскажут, как брать ответственность за свои дела и становиться успешнее, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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