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Тренинги для московских школьников провели в центре «Моя карьера»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Тренинги для московских школьников провели в центре «Моя карьера»

Анастасия Волоснова

Город

Специалисты центра «Моя карьера» в течение недели проводили тренинги по профориентации для московских школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

В мероприятиях приняли участие 20 столичных школьников. На первом этапе им рассказали о лидерстве и проактивности, после чего юные москвичи начали осваивать навыки эмоционального интеллекта.

Кроме того, школьники научились публично выступать, делать самопрезентации и завязывать деловые контакты.

— Считаю, что такие программы — огромная удача и прекрасная возможность для наших детей. В этом возрасте, когда ты подросток, так много страхов и сомнений. Наша миссия как наставников — помочь им разобраться в первую очередь в себе и дать ориентиры взаимодействия с миром, — отметила директор школы № 1293 Ирина Трус.

В свою очередь участники программы также поблагодарили специалистов центра за работу и помощь в профориентации.

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