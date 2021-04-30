Месячник весеннего благоустройства завершился в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, парк Северного речного вокзала Карта всех событий

В пятницу, 30 апреля, в Москве завершился месячник весеннего благоустройства, который длился весь апрель. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

За апрель сотрудники коммунальных служб отмыли две тысячи инженерных сооружений, свыше тысячи памятников и сотни фонтанов. По словам Петра Бирюкова, столичные коммунальщики провели более 50 видов работ.

— В порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий. Столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной, — отметил Петр Бирюков.

С 1 апреля в столице начали разбирать праздничные новогодние конструкции и украшения. Затем коммунальные службы приступили к очищению городских объектов, покрытых слоями сажи и копоти. Эстакады промывали щелочными растворами, а асфальт — шампунями.

Так, была отмыта Краснопресненская набережная и набережная Северного речного вокзала. Кроме того, специалисты привели в порядок столичные мосты, дороги и более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов. Также коммунальщики очистили памятники и монументы Москвы.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Фонтаны в музее-заповеднике «Царицыно», на ВДНХ и в других парках столицы подготовили к работе. Промышленные альпинисты также тщательно очистили фасады жилых домов.

Уточняется, что для весеннего и летнего украшения столицы началась подготовка к высадке цветов. В 2021 году в Москве планируют высадить около 54 миллионов растений. В частности, к майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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