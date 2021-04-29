Москвичам рассказали, когда лучше всего выезжать за город в канун майских праздников

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Столичным водителям посоветовали выезжать за город до 15:00 или до 21:00 пятницы, 30 апреля, а также до 09:00 субботы, 1 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Если водители не успели уехать на дачу в утренние часы 1 мая, то это лучше всего сделать поздним вечером.

По данным Дептранса, в канун майских праздников основные затруднения движения возможны при выезде из Москвы по Щелковскому, Ярославскому, Каширскому и Варшавскому шоссе, Ленинградскому, Волгоградскому и Рязанскому проспектам, улице Липецкая и шоссе Энтузиастов.

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