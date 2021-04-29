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Движение ограничат в Москве из-за реконструкции здания Политехнического музея
Фото: Анна Быкова/Вечерняя Москва

Движение ограничат в Москве из-за реконструкции здания Политехнического музея

Кирилл Николаев

Транспорт
Лубянский проездКарта всех событий

Движение будет ограничено в центре столицы из-за реконструкции здания Политехнического музея. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничения действуют с 21 апреля по 25 декабря. В указанные сроки нельзя будет проехать по Лубянскому проезду от Лучников переулок до дома 5, строение 1 по Лубянскому проезду. На этом участке частично перекрыта одна полоса движения.

Движение ограничат в Москве из-за реконструкции здания Политехнического музеяФото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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Политехнический музейдвижение ограниченоМосква
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