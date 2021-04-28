Движение на подъездах к кладбищам Подмосковья ограничат на Пасху и Красную горку

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На подъездах к крупным кладбищам в Подмосковье будут введены временные ограничения движения автомобилей во время празднования Пасхи и Красной горки. Об этом рассказал начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

Ограничено движение будет около Перепечинского кладбища в Солнечногорске, Долгопрудненского в Мытищах, Николо-Архангельского в Балашихе, Домодедовского в Домодедове, Щербинского в Щербинке. Кроме того, это касается Митинского и Пенягинского кладбищ в Красногорске, Богородского в городском округе Богородский.

— Все места проведения массовых мероприятий будут оборудованы арочными металлодетекторами, турникетами для огораживания мест проведения массовых мероприятий, — отметил Стрыгин.

Также он добавил, что места проведения праздников будут заранее обследованы кинологами.

— Плотность нарядов подмосковной полиции на майские праздники увеличена на 25 процентов, — пояснил Стрыгин.

Ранее стало известно, что продажу алкоголя не будут ограничивать в Подмосковье на майских праздниках.

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