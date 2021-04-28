Легкие ограничения из-за коронавируса могут быть введены в Подмосковье

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Подмосковье на майские праздники могут быть введены легкие ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 28 апреля, рассказал начальник управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

— Возможны ограничительные меры в связи с тем, что Роспотребнадзор направил губернатору рекомендации, — сказал Стрыгин.

По его словам, на 50 процентов могут ограничить посещаемость театров и кинотеатров. Также Роспотребнадзором традиционно рекомендовано ношение масок и перчаток в местах массового проведения мероприятий.

— Там одна из ограничительных мер опять планируемых, еще раз говорю, ограничение посещения кинотеатров, театров на 50 процентов... Сейчас решение губернатором принимается, — отметил Стрыгин.

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