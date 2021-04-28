Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Легкие ограничения из-за коронавируса могут быть введены в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Легкие ограничения из-за коронавируса могут быть введены в Подмосковье

Кирилл Николаев

Марина Найденкова

Общество

В Подмосковье на майские праздники могут быть введены легкие ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 28 апреля, рассказал начальник управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

— Возможны ограничительные меры в связи с тем, что Роспотребнадзор направил губернатору рекомендации, — сказал Стрыгин.

По его словам, на 50 процентов могут ограничить посещаемость театров и кинотеатров. Также Роспотребнадзором традиционно рекомендовано ношение масок и перчаток в местах массового проведения мероприятий.

— Там одна из ограничительных мер опять планируемых, еще раз говорю, ограничение посещения кинотеатров, театров на 50 процентов... Сейчас решение губернатором принимается, — отметил Стрыгин.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Акция «Помощники вакцинации» объединила более четырех тысяч московских волонтеров

медицинская маскаМосковская областькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Все мнения
О проекте
Читайте нас в