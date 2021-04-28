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Продажу алкоголя не будут ограничивать в Подмосковье на майских праздниках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продажу алкоголя не будут ограничивать в Подмосковье на майских праздниках

Анастасия Волоснова

Марина Найденкова

Общество

В Подмосковье на майские праздники не будут ограничивать или запрещать продажу алкоголя. Об этом рассказал начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

Он добавил, что в стране нет сухого закона.

— Нет, таких ограничений не будет. От властей таких рекомендаций не получали, — пояснил Стрыгин.

Ранее стали известны регионы России, продлившие выходные до 11 мая.

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Подмосковьеалкогольпотребление
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