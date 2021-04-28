Названы регионы России, продлившие выходные до 11 мая

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Власти ряда регионов России приняли решение продлить еще на один день майские выходные. Это связано с тем, что 11 мая в 2021 году отмечается Радоница — день поминовения усопших.

Так, глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем аккаунте в соцсети Instagram заявил, что 11 мая будет выходным для жителей региона.

— Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей — давняя народная традиция, — написал он.

Также о выходном 11 мая сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, власти Саратовской области, Краснодарского края и Республике Адыгея.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение о продлении майских выходных было принято в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей исполнить президентский указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.

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