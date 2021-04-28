Экономисты рассказали о тратах и заработке на майских праздниках

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Турция останется закрытой для российских туристов в ближайшие несколько месяцев. В свою очередь Египет фактически откроется только в конце мая. В результате цены на отдых за городом и на южных отечественных курортах в зависимости от уровня «звездности» и расположения отелей могут вырасти в два–три раза. Такого мнения придерживается доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

Рост цен

По его словам, такой скачок на майские праздники обусловлен желанием турфирм, владельцев авиакомпаний и гостиниц компенсировать малоприбыльные сезоны и хорошо заработать.

— Если смотреть на ситуацию с точки зрения туриста, то неожиданная возможность отдохнуть вызывает желание отправиться в какое-нибудь путешествие. Однако в данном случае цены кусаются, — заметил Александр Родионов.

При этом эксперт рассказал, что, даже если пойти хитрым путем и попробовать отправиться в Турцию через Белоруссию, все равно это не будет дешево. Так, спрос на авиабилеты в направлении Минск — Стамбул, как и на сами турецкие курорты, вырос на 70 процентов, отмечает ФАН. Так как пока нет конкуренции, рекорды по высокой цене бьет и Кипр.

— Конечно, многих обрадовала новость о подписании долгожданного соглашения об открытии прямых рейсов между Россией и Египтом на излюбленные россиянами курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, — добавил доцент СЗИУ РАНХиГС.

При этом он подчеркнул, что, скорее всего, эти рейсы начнут летать только к концу весны. Помимо этого, открываются прямые рейсы из Москвы в Венесуэлу. Туда можно будет отправиться уже на майских праздниках, но и тут цены из-за дальности перелета не покажутся доступными большинству российских граждан.

Поэтому большая часть россиян выберет отдых на длинных выходных либо на даче за городом, либо на южных курортах страны. Однако и в этом случае экономия окажется практически нереальной, так как затрат потребует не только сама поездка, но и питание.

Зарплата

Тем временем Министерство труда и социальной защиты населения РФ разъяснило порядок начисления зарплат за объявленные нерабочими дни — с 4 по 7 мая. Так, сотрудники, которые будут работать в эти дни, получат обычную, а не повышенную заработную плату.

— В первую очередь все сделано поздно. Указ президента России Владимира Путина был опубликован на прошлой неделе, а разъяснения Минтруда появились только сейчас, — прокомментировал экономист Никита Кричевский.

Вторым пунктом эксперт обозначил тот факт, что до сих пор многие крупные компании, банки и предприятия сферы услуг не могут понять, каким образом они будут работать в майские праздники. В-третьих, по его мнению, уточнения ведомства ничего не разъясняют, а оставляют некоторые возможности законно платить работникам зарплату на уровне МРОТ, отмечает ИА «НСН».

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