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Голикова призвала работодателей исполнить указ о нерабочих днях в мае
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Голикова призвала работодателей исполнить указ о нерабочих днях в мае

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова попросила работодателей исполнить решение президента о нерабочих днях с 4 по 7 мая.

По ее словам, важно не допустить распространения коронавируса в стране.

— Впереди майские праздники, уважаемые коллеги, я еще раз хотела бы обратить внимание на указ, который подписал президент страны. Президент страны объявил 4-7 мая включительно нерабочими днями, сделано это исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в РФ, — сказала вице-премьер.

Она отметила, что длинные выходные позволят людям уехать из крупных городов, что позволит снизить напряжение на транспортные системы и системы общественного пользования. Голикова, обращаясь к работодателям, пояснила, что решение о дополнительных майских выходных нужно, чтобы защитить граждан.

Вице-премьер рассказала, что ситуация с COVID-19 в РФ выглядит довольно стабильной, но это «хрупкая стабильность», которую следует поддерживать. Она добавила, что новые штаммы коронавируса выявлены уже в 54 регионах страны, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 1 по 10 мая.

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