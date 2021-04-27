Минтруд посоветовал выплатить зарплату до длинных майских выходных

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Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, установленными в мае в соответствии с указом президента РФ, рекомендуется выплатить зарплату до их начала. Об этом говорится в соответствующих рекомендациях Министерства труда и социального развития РФ.

В ведомстве напомнили, что заработную плату выплачивают в сроки, установленные организацией (работодателем). В нерабочие дни сотрудники должны получить зарплату не позже установленных в организации дат.

Оплата труда сотрудникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ.

При определении размера средней зарплаты нерабочие дни с 4 по 7 мая и сохраненная заработная плата за этот период не учитываются. Эта норма применяется в отношении тех сотрудников, которые были освобождены от работы в соответствии с указом президента о дополнительных нерабочих днях в мае, сообщается на официальном сайте Минтруда.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила порядок выплаты зарплаты в длинные выходные.

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