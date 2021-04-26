Татьяна Голикова объяснила порядок выплаты зарплаты в длинные выходные

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова объяснила порядок выплаты заработной платы сотрудникам, если она выпадает на длинные майские выходные. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова отметила, что наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для уменьшения заработной платы сотрудникам. Ее выплачивают в установленные в организации сроки.

— Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно, — заявила Голикова.

Напомним, с предложением к президенту продлить майские праздники обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что длинные выходные в мае позволят сделать эпидемический прогноз в России более стабильным. Так, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

Читайте также: Песков объяснил, для кого допвыходные в мае не будут обязательными