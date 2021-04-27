«Провоцируют людей»: почему москвичи стали больше тратить на алкоголь

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С января по март 2021 года средний чек в алкогольных магазинах по России составил 452 рубля. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года он упал на пять процентов, а продажи — на 14 процентов. А вот в Москве картина за эти же периоды другая. С января по март текущего года средний чек на горячительные напитки в столице — 492 рубля. Он вырос на три процента, а продажи повысились на восемь процентов в сравнении с этими тремя месяцами прошлого года. Данные по безналичному расчету «Вечерней Москве» предоставил оператор фискальных данных ООО «Такском». Какой алкогольный напиток активнее скупают жители столицы и почему они «впереди» всей России — разбиралась «Вечерняя Москва».

«Градусные цифры»

По подсчетам аналитиков, больше всего с января по март этого года жители Москвы покупали водку. Ее средняя цена выросла на семь процентов, а продажи — на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Средняя цена составила 292 рубля. По России, наоборот, интерес к водке упал на девять процентов, а средняя цена (263 рубля) стала меньше на три процента.

Условное второе место в этом «потребительском рейтинге» заняло пиво. С января по март 2021 года его средняя цена в Москве выросла на процент, а продажи — на два процента. Средний чек — 95 рублей. По России средняя цена выросла ощутимее — на шесть процентов — и составила 93 рубля. Только вот продажи упали на 11 процентов.

Судя по подсчетам представителей «Такскома», вино, наоборот, оказалось неугодно москвичам и пригодно для остальных россиян. С января по март 2021 года его продажи в столице упали на восемь процентов в сравнении с этим же периодом 2020-го, а по стране выросли на три процента. Средний чек на вино в Москве — 490 рублей, по России — 395 рублей. Хуже всего за это время наши соотечественники покупали коньяк и шампанское. Продажи первого по стране упали на пять процентов, по Москве — на восемь процентов. На 38 процентов по России стали меньше покупать шампанское, в столице продажи на него упали на 10 процентов.

Вопрос качества и «культуры питья»

Как рассказал «ВМ» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, разница в продажах алкоголя по России и в Москве обусловлена тем, что в нашей стране еще существуют нелегальные продавцы горячительных напитков. Именно они «сбивают» объективную статистику по продажам алкоголя.

— Традиционно в регионах продажи нелегального алкоголя выше. Как только у людей падают доходы, они дальше реагируют двумя способами. Либо делают алкоголь самостоятельно, либо покупают нелегальный. Вот таким образом эта цифра и меняется. В Москве у людей доходы выше, если сравнивать в целом ситуацию по стране. В большей степени легальный алкоголь присутствует именно на московском рынке. Поэтому картина потребления алкоголя по Москве более объективная, чем в целом по стране, — пояснил эксперт.

Еще один фактор, который заставляет жителей столицы больше остальных россиян тратить на алкоголь, — стресс. Как рассказал «ВМ» врач-нарколог Алексей Казанцев, жизнь в мегаполисе ощутимо увеличивает его количество. Также в Москве больше, чем в регионах, алкогольных магазинов и «питейных заведений», которые «провоцируют людей» чаще покупать горячительные напитки.

— Не стоит забывать, что в Москве достаточно много различных развлекательных заведений, а в теплый период года мы наблюдаем еще и массовые скопления на улицах, когда люди выпивают «на природе». Во многих регионах и населенных пунктах если есть одно кафе, то уже хорошо, да и культура другая. По регионам массово выпивают только в пятницу и субботу, а в мегаполисе это делают в любой день недели. Плюс в Москве используют разные рекламные ходы для ежедневного развлечения людей, — дополнил нарколог, психиатр и главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев.

По словам специалиста, если сравнивать период с января по март прошлого и этого годов, меньше пациентов с алкогольной зависимостью в Москве не стало. Как заключил врач, традиционно в первую декаду нового года россиянам приходится «пожинать плоды» праздничных каникул.

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