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Соцсети в России обязали локализовать базы данных пользователей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Соцсети в России обязали локализовать базы данных пользователей

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Социальные сети Facebook, Twitter и некоторые другие к 1 июля должны отчитаться о локализации баз данных российских пользователей. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер в среду, 26 мая.

По его словам, уже свыше 600 иностранных компаний завершили локализацию баз данных в России. Милош Вагнер отметил, что за неисполнение требования компаниям может грозить штраф до 18 миллионов рублей.

Замглавы Роскомнадзора отметил, что две компании в РФ уже были привлечены к административной ответственности в 2020 году за неисполнение указанных требований, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года за отказ от локализации баз данных пользователей из России были оштрафованы Facebook и Twitter.

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