Соцсети в России обязали локализовать базы данных пользователей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Социальные сети Facebook, Twitter и некоторые другие к 1 июля должны отчитаться о локализации баз данных российских пользователей. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер в среду, 26 мая.

По его словам, уже свыше 600 иностранных компаний завершили локализацию баз данных в России. Милош Вагнер отметил, что за неисполнение требования компаниям может грозить штраф до 18 миллионов рублей.

Замглавы Роскомнадзора отметил, что две компании в РФ уже были привлечены к административной ответственности в 2020 году за неисполнение указанных требований, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года за отказ от локализации баз данных пользователей из России были оштрафованы Facebook и Twitter.

Читайте также: Столичный суд рассмотрит вопрос о новых штрафах Facebook 10 июня