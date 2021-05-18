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Столичный суд рассмотрит вопрос о новых штрафах к Facebook 10 июня
Фото: pixabay.com

Столичный суд рассмотрит вопрос о новых штрафах к Facebook 10 июня

Илья Ашуров

Происшествия

Таганский районный суд 10 июня рассмотрит четыре протокола об административных нарушениях в отношении социальной сети Facebook. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— Всего будет рассмотрено четыре протокола, каждый из которых составлен из-за отказа соцсети удалять запрещенную информацию, — пояснили в пресс-службе суда.

Отметим, что компанию могут оштрафовать на общую сумму 28 миллионов рублей по четырем эпизодам.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что 5 мая столичный суд зарегистрировал 15 новых протоколов о систематическом отказе от удаления противоправной информации в отношении компаний Google, Facebook и Twitter. Компаниям грозит штраф в размере четырех миллионов рублей по каждому из протоколов, добавили в суде. До этого, 2 апреля суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

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