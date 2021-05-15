Хинштейн оценил возможность ограничить WhatsApp в России после нововведений

Фото: Пресс-служба Госдумы

Технически ограничить работу мессенджера WhatsApp в России возможно, но это вопрос широкого обсуждения. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его мнению, нововведения, которые касаются конфиденциальности, противоречат законодательству РФ, потому что персональные данные являются «неотъемлемой собственностью их обладателя». Их передача другим людям невозможна без согласия самого обладателя. Вопрос ограничения работы WhatsApp в стране будет обсуждаться с Роскомнадзором.

— Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка, — цитирует Хинштейна радио Sputnik.

Напомним, весной WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook. Это решение вызвало широкий резонанс у пользователей.

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