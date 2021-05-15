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Эксперт рассказал, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей

Елизавета Короткова

Технологии

Согласно новой политике конфиденциальности WhatsApp, данные пользователей мессенджера будут передаваться в Facebook. Система обмена сообщениями не будет заботиться о личной информации клиентов, что противоречит закону. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

— Это означает, что мессенджер не обещает заботиться о персональных данных пользователей. Таким образом, WhatsApp не выполняет распоряжения Роскомнадзора о передаче данных. Все для того, чтобы лучше понимать, куда пользователи «ходят», — объяснил специалист.

В Роскомнадзоре уже предупредили о том, что мессенджер не будет обеспечивать достаточную защиту информации пользователей. Желающим общаться при помощи WhatsApp стоит принимать определенные риски.

По прогнозам Власова, маловероятно, что работе мессенджера помешают какие-то ограничения в дальнейшем. Формально пользователи дают разрешение на передачу своих данных в Facebook, но по факту у них нет альтернативы.

— Какие-то репрессии последовать могут, но им это как с гуся вода. Если бы пользователи покинули WhatsApp, было бы уже хуже для них. Или если бы запретили размещать рекламу, совершать платежи — это было бы правильнее, — заявил эксперт.

Однако в целом нововведение WhatsApp не будет серьезно ощутимо для большинства пользователей, отметил Власов.

— Персональные данные как гуляли по всему миру, так и будут гулять. Для рядового пользователя практически ничего не изменится, — добавил он.

Ранее в Госдуме заявили, что обновленное пользовательское соглашение мессенджера является незаконным и противоречит этическим основам.

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