«Проголосовали ногами»: кого отключат от WhatsApp после 15 мая

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Пятнадцатого мая мессенджер WhatsApp выпустит обновление, в рамках которого сервис меняет свое отношение к сохранности личных данных своих пользователей. Согласно новому регламенту, информация юзеров сможет передаваться в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Всех пользователей «Ватсап», несогласных с этим новшеством, будут постепенно блокировать. Зачем FB это делает, кто останется без WhatsApp и можно ли перехитрить систему, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как «Ватсап» распугал своих клиентов?

Менеджмент WhatsApp объявил о новой политике конфиденциальности еще в январе 2021 года. В планируемых к принятию обновлениях был пункт о передаче персональных сведений плеяде приложений, которыми владеет Facebook (например, Instagram). Пользователям предлагали принять новые правила до 8 февраля, однако реакция аудитории заставила руководство компании повременить с нововведениями.

Публика отреагировала массовым возмущением: многие променяли WhatsApp на другие мессенджеры. Не ожидая такого поворота событий, в «Ватсап» решили перенести обновление на более поздний срок — на 15 мая. Это позволило немного успокоить пользователей, дав им время «подумать».

В марте клиенты сервиса стали получать уведомления о возможном ограничении опций в случае отказа от новой политики конфиденциальности.

— В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения, — говорилось в таких оповещениях.

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Чего боятся пользователи?

Как рассказал «ВМ» ведущий аналитик РОЦИТ («Региональный общественный центр интернет-технологий»), координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, в момент, когда WhatsApp рассказал пользователям о своих планах, «люди по всему миру проголосовали ногами».

— Опасения людей ясны: они боятся, что расширение оборота персональных данных будет угрожать их конфиденциальности. Мессенджер все-таки в первую очередь воспринимается как средство для конфиденциального общения. Кроме того, люди боятся завала рекламой. Наконец, подобное растягивание экосистемы в понимании пользователя также влечет за собой определенные риски, — пояснил собеседник «ВМ».

Зачем жертвовать клиентурой ради обновления?

По словам Парфентьева, обновление WhatsApp продиктовано желанием «Фейсбука» подзаработать на рекламе, поскольку за общение в соцсети и мессенджере с пользователей денег не берут. Все происходящее — это чисто экономические и монетизационные цели, повышение инвестиционной привлекательности для получения выручки и прибыли, считает эксперт.

— По сути, предлагается инструмент выхода за пределы Facebook и охват рекламодателями целой экосистемы, которая создается под эгидой FB из головного сервиса и сопутствующих, — уточнил он.

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Кого и когда отключат от «Ватсап»?

По информации на сайте компании, блокировка будет постепенной. На первых порах пользователю, который после 15 мая не одобрил новую политику конфиденциальности, ограничат доступ к чатам и звонкам. Он сможет пользоваться этим, только если ему самому сначала позвонили или написали.

Если через несколько недель юзер по-прежнему противится новым правилам, он перестанет получать и входящие звонки/уведомления. Сам WhatsApp прекратит отправлять сообщения и звонки на телефон несогласного пользователя.

СМИ ранее утверждали, что по истечении 120 дней аккаунт человека, который так и не решился принять новую политику мессенджера, будет удален. В самой компании это опровергли: аккаунт останется.

— Мы наблюдаем очень неприятную картину, когда согласие на обработку данных безальтернативно. Иногда без согласия на обработку определенных данных действительно нельзя, но с «Ватсапом» не тот случай, — сказал Парфентьев. — Действие, которого мессенджер ждет от пользователя, можно описать фразой из песни группы «Технология»: «Нажми на кнопку — получишь результат».

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Что делать, если я не хочу, чтобы мои данные получил кто-то из Facebook?

В случае если сохранность личных данных — это принципиальный для пользователя вопрос, первый выход из положения — уйти самому. По мнению Парфентьева, многие люди так и сделают, когда их поставят перед реальным фактом — или согласие, или отключение.

— Если пользователей начнут таким образом отрезать, они сами пожмут плечами и уйдут в более удобные для них мессенджеры, — обратил внимание эксперт.

Если покидать привычный «Ватсап» не хочется, можно попробовать максимально не распространяться о себе ни в самом мессенджере, ни в «Фейсбуке», посоветовал собеседник «ВМ». По его словам, чем меньше активности и информации будет от пользователя, тем больше шансов, что алгоритмы смогут понять интересы юзера. Следовательно, говорит эксперт, пользователя хотя бы не завалят рекламой.

— Но если вы живете в мессенджере полноценной жизнью, обхитрить систему достаточно сложно. По сути, нужно либо поверить в дополнительную конфиденциальность жизни пользователя, что непросто, учитывая количество претензий к Facebook на этот счет, либо положиться на авось и надеяться, что вас не постигнет несчастье (из-за проблем с данными — прим. «ВМ»), — рассказал специалист.

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