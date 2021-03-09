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СМИ: WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах
Фото: pixabay.com

СМИ: WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

Татьяна Плотникова

Технологии

Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на старых моделях iPhone. Об этом предупреждают технические эксперты.

В последней бета-версии приложения для операционной системы iOS исчезла поддержка устройств с версией iOS 9 и ниже. В настоящее время в официальном перечне операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

Официальное подтверждение данной информации от администрации WhatsApp пока не поступало, сообщает WABetaInfo.

Ранее сообщалось, что в новом пользовательском соглашении WhatsApp появился пункт о передаче данных корпорации Facebook, частью которой является мессенджер. У многих пользователей данное обновление вызвало вопросы, однако в самой компании утверждают, что личная информация будет находиться под надежной защитой.

Читайте также: «Многие найдут альтернативу»: Пушков оценил новые требования WhatsApp к пользователям

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