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Пушков прокомментировал новые требования WhatsApp к пользователям
Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков прокомментировал новые требования WhatsApp к пользователям

Анастасия Волоснова

Общество

С 15 мая мессенджер WhatsApp планирует блокировать отправку сообщений для тех пользователей, которые не подтвердили табло с новыми условиями конфиденциальности. О реакции пользователей на подобные меры высказался сенатор Алексей Пушков с воем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что через 120 дней после блокировки мессенджер будет удалять аккаунт пользователя.

— WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают, — заявил Пушков.

В новом пользовательском соглашении WhatsApp появился пункт о передаче данных корпорации Facebook, частью которой является мессенджер. У многих пользователей обновление вызвало вопросы, однако в самой компании утверждают, что личная информация будет находится под надежной защитой.

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