В Госдуме поддержали запрет учащимся использовать смартфоны во время уроков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Депутат Государственной думы, врач-психиатр Борис Менделевич поддержал введенный ранее Роспотребнадзором запрет на использование смартфонов во время школьных уроков.

— Во многих странах мирах смартфоны запрещены не только для образовательного процесса, но и для использования в школе. Во многих школах при входе учащиеся оставляют мобильные устройства в шкафчиках и пользуются только во время перемены, — сказал Борис Менделевич.

Он отметил, что мобильный телефон может навредить как физическому, так и психическому состоянию учеников. По словам врача, при использовании телефона ухудшается зрение — вглядывание в экран приводит к близорукости.

— В процессе учебы снижается концентрация внимания, а долгое проведение времени в соцсетях может повлияет на формирование клипового мышления, нарушению коммуникационных навыков, — уточнил депутат.

При этом Борис Менделевич заявил, что не стоит полностью отказываться от использования мобильных телефонов, стоит лишь учитывать рекомендованные рамки для каждого конкретного возраста.

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