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Эксперты рассказали, сколько мессенджеров достаточно пользователю
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эксперты рассказали, сколько мессенджеров достаточно пользователю

Виктория Родимкина

Камран Гасанов

Технологии

Координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев и специалист по информационной и компьютерной безопасности, программист, блогер Сергей Вакулин рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», как много мессенджеров нужно человеку для организации комфортного общения в Сети.

По словам Урвана Парфентьева, все зависит от того, насколько активный образ жизни ведет человек, от его личных качеств, а также от места работы.

— Это зависит от каждого человека, от того, какие мессенджеры он использует для разной коммуникации и какие требования предъявляет к доступности, простоте, обмену файлами между приложениями и приватности, — сказал специалист.

Сергей Вакулин высказал мнение, что пользователю достаточно и одного мессенджера.

— Есть такая практика, когда пользователь скачивает абсолютно все мессенджеры, но пользуется только одним. Они загрязняют телефон, память расходуется, — заявил эксперт.

Он пояснил, что оперативная память расходуется даже в том случае, когда приложение работает в фоновом режиме. Кроме того, при загрузке нескольких мессенджеров телефон может «глючить», добавил программист.

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